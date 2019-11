Moro: ‘Decisão do STF deve ser respeitada’

Equipe BR Político

Defensor de entendimento contrário ao alcançado na quinta, 7, pela maioria dos ministros do STF, o ministro Sérgio Moro afirmou ao Estadão que “a decisão da maioria do STF para aguardar o trânsito em julgado deve ser respeitada”, ponderando que, afinal, “juízes interpretam a lei e congressistas fazem a lei, cada um em sua competência”.

O ex-magistrado fez referência a um trecho do voto do presidente do Supremo. “O Congresso pode, de todo modo, alterar a Constituição ou a lei para permitir novamente a execução em segunda instância, como, aliás, reconhecido no voto do próprio ministro (Dias) Toffoli.”