Moro defende Bolsonaro de acusação de irregularidade em campanha

Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou suas redes sociais hoje para sair em defesa de Jair Bolsonaro. Reportagem de hoje da Folha mostra um ex-assessor do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, levantando a suspeita que possa ter havido contribuições irregulares para a sua campanha e para a do presidente.

Moro disse que Bolsonaro “fez a campanha presidencial mais barata da história”. “Nem o delegado, nem o Ministerio Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR neste inquérito de Minas. Estes são os fatos”, garantiu o ministro.