Moro defende ‘policiamento ostensivo’ no Ceará

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu nesta quinta-feira, 20, que haja um “policiamento ostensivo” no Ceará, onde a Polícia Militar faz paralisação em protesto contra a proposta de reajuste salarial da categoria, feita pelo governo do Estado, comandado pelo governador Camilo Santana (PT).

“Equipes da Força Nacional de Segurança Pública a caminho do Ceará. Efetivos da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também em deslocamento. Policiamento ostensivo para proteger a população do Estado, minorando efeitos da paralisação da Polícia Militar e que esperamos que seja resolvida com brevidade e serenidade”, disse Moro no Twitter, onde também publicou uma imagem do avião que transporta os agentes para o Ceará.