Moro: ‘Desconheço segredos ilícitos da Lava Jato’

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro rebateu nesta quarta-feira, 29, as críticas feitas ontem pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que indicou suposta falta de transparência na atuação da Lava Jato.

“Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a Operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas Cortes superiores, como STJ e STF”, escreveu Moro na sua conta do Twitter.

Numa live promovida pelo grupo Prerrogativas, Aras criticou a forma de atuação da Operação Lava Jato.

“Estamos falando da transparência que estamos a promover. Todo o Ministério Público Federal, em seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. Com caixas de segredos”, disse.