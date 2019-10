Moro diante de denúncia de tortura no Pará: ‘Mal-entendido’

Equipe BR Político

O ministro Sergio Moro visitou na segunda, 7, um presídio no Pará para “prestigiar” a força-tarefa de intervenção penitenciária que atua no Estado desde julho contra as facções criminosas. Enquanto isso, 17 dos 28 procuradores do Ministério Público do Pará assinam uma ação de improbidade administrativa pelas evidências de que há procedimentos de tortura em presídios onde a força-tarefa de Moro e do governador Helder Barbalho atua, segundo registra O Globo.

O coordenador dela, Maycon Cesar Rottava, já foi afastado do cargo, para a infelicidade de Moro – a Advocacia-Geral da União foi mobilizada para tentar reverter a decisão. “Acho que as bases que levaram à propositura desta ação não estão corretas. Tenho absoluta crença de que, assim que os fatos forem totalmente esclarecidos, esta questão vai ser resolvida. A intervenção levou disciplina para dentro dos presídios”, diz o titular da Justiça. Ele ainda comemora o resultado parcial da ação federal: apreensão de dois mil celulares, R$ 30 mil e 13 armas de fogo nos presídios.

Os relatos que sustentam a denúncia são de mães e mulheres de presos; de servidores do sistema prisional estadual; de agentes federais; de representantes da OAB que visitaram unidades; e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNCT), vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, registra a publicação.

Veja alguns deles:

“Mulheres em período menstrual ficaram sem absorventes e colocaram várias presas sentadas (nuas ou de peças íntimas) sobre um formigueiro no pavilhão”

“Os que estão com tuberculose estão em duas celas superlotadas, molhadas, ninguém tem chinelo; há epidemia de piolhos e ausência de higiene”

“Começamos a escutar urros, gritos, foi um horror; momentos de terror. Antes, havia tortura? Havia, mas era pontual; depois da intervenção, é generalizado”

“Ficaram sem roupa, sem comida, sentados, com a mão na cabeça e joelho na testa, de 5h a 22h. Se se mexessem para amenizar a dor nas costas, apanhavam”

“Mandam a gente esfolar o pênis, ou seja, tirar a pele da cabeça do pênis; os federais mandam também a gente virar de costas e abrir as bochechas da bunda”