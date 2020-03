Moro diz que avalia fechar fronteiras com mais países

Gustavo Zucchi

Após confirmar o fechamento da fronteira com a Venezuela, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, avisou que também está estudando a possibilidade de bloquear a ligação com outros países. “Os termos seriam os mesmos do fechamento da fronteira com a Venezuela”, disse. Outra preocupação passada durante coletiva com toda equipe ministerial do governo foi com as companhias aéreas. “Há necessidade de proteger as aéreas, mas não podemos descuidar do consumidor”, disse, ressaltando que a recomendação é de remarcação das passagens sem ônus para os passageiros.