Moro diz que greve dos PMs no Ceará é ‘ilegal’

Equipe BR Político

Na avaliação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o motim da polícia militar do Ceará é “ilegal”. Contudo o ex-juiz afirma que os amotinados não devem ser tratados como criminosos. Desde o início da paralisação, em 17 de fevereiro, o número de assassinatos no Estado deu um salto.

“O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da Polícia Militar do estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso. O que ele quer é cumprir a lei e não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, é proibida pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso”, disse Moro, em palestra durante encontro de governadores das regiões Sul e Sudeste em Foz do Iguaçu (PR), informou o G1.