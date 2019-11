Moro diz que PF vai apurar assassinato de líder indígena

Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou que a Polícia Federal vai investigar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, ocorrido na sexta, no Maranhão. Segundo as primeiras informações, o crime pode ter sido cometido por madeireiros, mas ainda não há essa confirmação. Outro indígena também teria sido ferido.

“A Polícia federal irá apurar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara na terra indígena de Arariboia, no Maranhão. Não pouparemos esforços para levar os responsáveis por este crime grave à Justiça”, escreveu Moro no Twitter.