Moro diz que solução do ‘problema’ do Ceará passa pelo ‘fim da paralisação ilegal’

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou o Twitter neste domingo, 1, para publicar um vídeo em que afirma que a solução do “problema” no Ceará “passa pelo fim da paralisação ilegal” da Polícia Militar.

“Os policiais têm de ser valorizados, mas a paralisação é algo que a Constituição não permite”, repetiu. Ontem, Moro já tinha dito que o motim dos militares era ilegal, mas que eles não podiam ser tratados como “criminosos”. O motim dos PMs completa 13 dias hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, foram registradas 219 mortes, entre 19 e 26 de fevereiro.

Moro também disse, neste domingo no Twitter, que a exploração política do caso não ajuda. “Temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do Estado do Ceará quanto fora do Estado do Ceará, essa situação”, afirmou. “Temos que respeitar os poderes que estão envolvidos nessa negociação, os policiais, e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio à população cearense”, completou.