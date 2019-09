Moro e Dallagnol de volta à ativa

Equipe BR Político

A dupla Moro-Dallagnol, juiz e procurador, respectivamente, que ganharam notoriedade por conta das ações da Operação Lava Jato em Curitiba vão ministrar, em dias distintos, palestras no Congresso Paranaense de Radiodifusão, que acontece entre quarta e sexta-feira, em na capital do Estado.

Dallagnol será o primeiro a subir aos palcos. Fará exposição sobre “A luta contra a corrupção”, no primeiro dia de evento. Moro falará no encerramento do congresso. No auge das revelações feitas pela Vaza Jato, palestras ministradas pelos dois entraram na berlinda por suposta falta de declaração dos rendimentos, no caso do atual ministro da Justiça, e os lucros altos que Dallagnol teve com os contratos.

A Caixa, o governo federal e o Sebrae estão entre os patrocinadores do congresso. De acordo com o colunista Lauro Jardim, os ingressos mais baratos, para um dia de evento, com direito a refeições, custa R$ 350.