Moro e Peluso debaterão segunda instância

Gustavo Zucchi

O ano de 2020 vai começar na Câmara dos Deputados com mais uma participação de Sérgio Moro em um debate sobre a segunda instância. A comissão especial que deliberará sobre a PEC aprovou um convite para que o atual titular da pasta da Justiça e da Segurança Pública defenda a medida. Ao BRP, o presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), disse que acredita que Moro sabe que o melhor caminho é via proposta de emenda constitucional e não por meio da alteração no Código de Processo Penal.

Outro convidado que deverá comparecer é o ex-ministro do STF Cezar Peluso. Ele foi o autor original da PEC que tramita na Câmara.