Moro elogia discurso de posse de Fux: ‘Animador’

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro gostou do discurso de posse feito por Luiz Fux ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Na visão do ex-juiz da Lava Jato, as palavras do novo presidente da Corte foram “animadoras”. “Discurso muito animador do novo Presidente do STF, Ministro Luiz Fux”, afirmou.

“Independência do Judiciário, respeito a outros Poderes em matéria política e econômica e rigor na defesa de direitos fundamentais e no combate à corrupção”, disse Moro. “Desejo muito sucesso à gestão do novo Presidente”, completou.

Fux é considerado um ministro “lavajatista”. Em seu discurso, defendeu ainda o combate à corrupção e a independência entre os Poderes. Nas denúncias conhecidas como “Vaza Jato”, em uma das mensagens atribuídas a Moro, o então juiz fazia referência a Fux, dizendo confiar no trabalho do ministro. “In Fux we trust”, dizia.