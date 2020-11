Moro: ‘Escolha candidatos íntegros, sem discurso de ódio’

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro fez suas recomendações aos eleitores para a votação deste domingo. Sem citar candidatos ou políticos, pediu que os eleitores apoiem “candidatos íntegros” e que não propaguem “discurso de ódio”.

“É simbólico que a eleição deste 15/11 ocorra no mesmo dia do aniversário da República. O eleitor é responsável pelo que vai acontecer nos próximos quatro anos. Escolha candidatos íntegros e comprometidos com uma gestão honesta e que beneficie a todos, sem discurso de ódio. Vote consciente”, defendeu o ex-juiz nas suas redes sociais.