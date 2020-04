Moro: ‘Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo’

Um dia depois de ter anunciado seu pedido de demissão do Ministério da Justiça, Sérgio Moro usou suas redes sociais para divulgar o lema da “campanha de integridade” que instituiu na Pasta assim que chegou ao cargo, no início do ano passado. Ao citar o mote da campanha, Moro parece mandar um recado que serve, mais uma vez, para explicar porque deixou o Ministério e fez as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo” foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP”, escreveu Moro, indicando o link para o vídeo com a campanha.