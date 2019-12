Gustavo Zucchi

Em breve declaração para a imprensa, o ministro Sérgio Moro falou na possibilidade de vetos no texto do pacote anticrime. Ele avisou que discutirá com o presidente Jair Bolsonaro a possibilidade. “Talvez haja vetos. Vamos discutir”, disse. Segundo congressistas ouvidos pelo BRP, a possibilidade maior é o veto à figura do juiz de garantia, trecho introduzido pelo Congresso ao pacote anticrime.