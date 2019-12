Moro fala para presidente da OAB abandonar ‘postura de militante político-partidário’

Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, rebateu nesta quarta, 11, as críticas feitas pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Em café com jornalistas, Santa Cruz reclamou não ter sido recebido por Moro e disse que é o pior momento da relação da OAB com a pasta. Moro reagiu duramente às queixas e afirmou que receberá Santa Cruz assim que ele abandonar a “postura de militante político-partidário” e as ofensas contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Tenho grande respeito pela OAB, por sua história, e pela advocacia. Reclama o Presidente da OAB que não é recebido no MJSP. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político-partidário e as ofensas ao PR e a seus eleitores”, escreveu Moro no seu Twitter.