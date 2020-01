Moro homenageia militar morto e neta responde: ‘Meu avô abominava você’

Equipe BR Político

Neste fim de semana, após o ministro Sérgio Moro lamentar a morte do ex-combatente da FEB, coronel Antônio Alexandrino Correia Lima, aos 101 anos, no último dia 3, a neta do militar respondeu ao titular da Justiça no Twitter com uma foto do avô segurando um cartaz com os seguintes dizeres: “Tenho 100 anos combati na Itália contra o fascismo. #Haddad 13”. Ela ainda diz que seu avô “abominava” Moro em mais um tuíte.

A resposta de Moro diz que a escolha política de Lima não altera o “respeito” que ele tem pelo militar que combateu na Segunda Guerra Mundial: “Meus respeitos igualmente. A história da FEB é infelizmente insuficientemente valorizada no Brasil. Isso é algo que tem que mudar. Não podemos esquecer o esforço brasileiro contra o nazi-fascismo e os sacrifícios dos combatentes. Por favor, mais livros e filmes sobre isso, no mínimo.”

Ato contínuo, ela pediu respeito à memória do avô e disse que “não queremos que isso se torne uma batalha de ódio”: “Eu e minha família fizemos uma homenagem à retidão de caráter do vovô, mantida com coerência até o fim de sua vida. Ele quis tirar a foto e achou engraçada a ‘viralização’ nas eleições. Mas nós NÃO queremos que isso se torne mais uma batalha de ódio. Por favor, RESPEITEM MEU AVÔ!”.

Eu, neta do Cel. Alexandrino, o FEBiano da foto, herói da WWII, posto a seguinte informação, da eleição do ano passado: pic.twitter.com/8LlwEqC57Z — renata gomes (@renatagames) January 11, 2020