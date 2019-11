Moro induziu Judiciário ao erro, diz defesa de Lula

Equipe BR Político

Para a defesa do ex-presidente Lula, o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o petista no caso do triplex do Guarujá (SP), induziu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e o Superior Tribunal de Justiça ao “erro” de ratificarem lá atrás a decisão do hoje ministro da Justiça.

“O vício decorre da suspeição de Moro e permanece mesmo após a análise por outras instâncias. A razão é simples: o momento fundamental do processo é a instrução, a fase da coleta de provas, e quem conduziu isso foi o então juiz Moro. O que chegou às instâncias superiores foi esse conjunto probatório, com todos os problemas decorrentes dessa situação. Moro induziu o Judiciário ao erro”, afirmou o advogado Cristiano Zanin à revista Veja.