Moro ironiza Bolsonaro ‘fazendo política como ela é’

O ex-ministro Sérgio Moro não perdeu a chance de criticar Jair Bolsonaro após a nomeação de Ricardo Barros (PP-PR). Moro aproveitou declaração do próprio parlamentar, dizendo que o presidente passou a fazer a “político como ela é”, para mais uma vez se colocar como um “contraponto” ao atual ocupante do Palácio do Planalto. “É verdade [o que disse Barros]. Política como ela é, talvez não como deveria ser. Mas talvez seja querer demais. Ou não?”

É verdade. Política como ela é, talvez não como deveria ser. Mas talvez seja querer demais. Ou não? https://t.co/8nlOWQbQhg — Sergio Moro (@SF_Moro) August 14, 2020