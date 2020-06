Moro ironiza ‘desculpas’ de Lula sobre corrupção

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que há algum tempo vinha antagonizando com Jair Bolsonaro, aproveitou a sexta-feira à noite para voltar sua artilharia contra um antigo “adversário”, Lula. O ex-juiz ironizou a fala do petista durante uma “live” com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. “A culpa é do Departamento de Justiça dos EUA, da CIA ou do FBI quando alguns líderes latino-americanos são surpreendidos em casos de suborno. Alguém sério realmente acredita nisso?”, afirmou Moro em seu Twitter.

Na transmissão, Lula e Fernández culparam os Estados Unidos por tentar “destruir a imagem” do ex-presidente brasileiro. Lula foi condenado em segunda instância no âmbito da operação Lava Jato, no caso do tríplex do Guarujá e chegou a ser preso por isso. Foi também condenado no caso que envolve o sítio em Atibaia.