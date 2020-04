Moro já tem apoiadores para ‘antagonizar’ nas urnas com Bolsonaro

Com sua saída do governo ainda não confirmada, Sérgio Moro já ganhou apoiadores para antagonizar com Jair Bolsonaro na briga nas urnas pela “alma” da direita brasileira. Ex-aliados de Bolsonaro, como Joice Hasselmann (PSL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP) já estão apoiando publicamente uma candidatura do ex-juiz. “Moro deveria sair desse governo imbecil e se candidatar para 2022”, disse Frota. “Seria meu candidato, com certeza!”, respondeu Joice. Em outras crises com Bolsonaro, Moro já foi cortejado pelo Podemos. O PSL, por sua vez, chegou a especular nomes como Wilson Witzel, para tentar destronar o ex-aliado em 2022.

