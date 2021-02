Moro lamenta decisão do STF sobre mensagens vazadas da Lava Jato

O ex-ministro Sérgio Moro se manifestou após a decisão da 2ª Turma do Supremo que manteve com a defesa do ex-presidente Lula a íntegra das mensagens divulgadas pela Vaza Jato. O também ex-juiz disse que em nenhuma das mensagens é possível encontrar “fraude processual, incriminação indevida de algum inocente, sonegação de prova, antecipação de julgamento, motivação político-partidária, quebra da imparcialidade ou qualquer ato ilegal ou reprovável”.

“Lamenta-se que supostas mensagens obtidas por violação criminosa de dispositivos de agentes da lei possam ser acessadas por terceiros, contrariando a jurisprudência e as regras que vedam a utilização de provas ilícitas em processos”, disse Moro em mensagem divulgada por sua assessoria de imprensa.