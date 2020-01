Moro lança canal eletrônico para denúncia de corrupção

Equipe BR Político

Sérgio Moro anunciou a inauguração de um canal de denúncias eletrônico contra a corrupção nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de Governo, é um projeto de País”, escreveu o ministro na publicação do Twitter em que anunciou o canal.

De acordo com o ex-juiz da Lava Jato, a ouvidoria-geral do ministério receberá as denúncias protocoladas pelo site e realizará o “encaminhamento necessário para a apuração.” O canal, hospedado pelo site da CGU, foi elaborado em parceria com o International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil e garante o anonimato do denunciante. “Objetivo é ampliar a comunicação direta entre o setor empresarial e o governo na prevenção de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro”, escreveu Moro.