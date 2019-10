Moro: Letalidade policial é assunto dos Estados

Equipe BR Político

Quando fala sobre a redução de homicídios no País, o ministro Sérgio Moro credita os números a ações do governo federal, embora em algumas ocasiões cite o trabalho dos Estados, mas quando fala sobre o aumento da letalidade policial, não titubeia: “O aumento da letalidade no enfrentamento entre polícia e criminosos não é algo que acontece no governo federal. No governo federal, nós não temos como estratégia de combate ao crime o confronto. O que tem acontecido pontualmente não tem relação com o governo federal”, disse durante o evento Brazil Summit 2019, organizado pela revista The Economist, em São Paulo.

Em defesa do pacote anticrime em tramitação no Congresso, o titular da Justiça e Segurança Pública usou como argumento, no entanto, os altos índices de homicídio no Brasil. “Mudar a legislação diante dessa realidade me parece mandatória”, disse, acrescentando que a pauta depende do Legislativo.