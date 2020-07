Em mensagem de solidariedade aos parentes e amigos do apresentador Rodrigo Rodrigues, que morreu em consequência do coronavírus, Sérgio Moro cobrou que a doença seja levada a sério.

“Minha solidariedade aos familiares e amigos do apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues, que morreu vítima de complicações provocadas pela Covid. Meu respeito também aos familiares das mais de 88 mil vítimas da doença no País. Levem o coronavírus a sério”, escreveu o ex-ministro da Justiça nas suas redes sociais.