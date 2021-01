Moro: ‘Manaus é o Brasil de amanhã’

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, desafeto de Jair Bolsonaro, demonstrou preocupação com a pandemia no Brasil. Moro disse que “Manaus é o Brasil de amanhã” se não tiver vacinas e se “não pararem de espalhar mentiras”. “Manaus é o Brasil amanhã se não acelerarem a vacinação e se não pararem de espalhar mentiras sobre a Covid”, afirmou, dizendo ainda que está “consternado” com a situação da capital amazonense.

O Brasil registra um crescimento na média de casos e óbitos devido ao coronavírus. Segundo o consórcio de imprensa que acompanha o desenvolvimento da doença no País, a média móvel ficou na última sexta-feira em 954 mortes diárias.