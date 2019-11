Moro: ‘Não respondo a criminosos, presos ou soltos’

Vera Magalhães

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez um post em que diz que não vai responder às críticas de Lula, mas acaba por fazê-lo. “Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas”, escreveu Moro, sem, no entanto, ter conseguido ignorar o petista.

No discurso que fez em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula voltou a xingar o ex-juiz, a quem chamou de “canalha” e “algoz”, e a dizer que foi condenado injustamente no caso do triplex no Guarujá.