Moro no Roda Viva

Equipe BR Político

Esta segunda-feira, 20, marca a estreia da editora do BRPolítico, Vera Magalhães, no comando do Roda Viva. O programa, é o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Para o debute, Vera terá como convidado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Essa será a primeira participação do ex-juiz após entrar para o governo e deixar a Lava Jato.

“Moro é um dos personagens mais interessantes deste momento, e ele não foi ao Roda Viva ainda como ministro da Justiça. Será uma chance para falar sobre a polêmica em torno da inclusão do juiz de garantias no pacote anticrime, sua relação com Jair Bolsonaro e os planos futuros”, diz Vera.

O Roda Viva é transmitido pela TV Cultura, e vai ao ar às 22h. O programa também pode ser assistido pelo site da emissora, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.