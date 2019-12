Moro, o popular

Equipe BR Político

Com quase um ano de governo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, segue com uma avaliação superior ao do chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 9, indica que o ex-juiz é conhecido por 93% dos brasileiros e aprovado por 53%. No domingo, o mesmo instituto divulgou pesquisa de avaliação do presidente Bolsonaro, indicando que a aprovação dele é mais modesta, de 30%.

A popularidade de Moro é um dos motivos que alimentam a defesa feita por pessoas como o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de que o ex-juiz seja candidato a vice de Bolsonaro na eleição de 2022.

Abaixo de Moro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o mais famoso na Esplanada dos Ministérios. 80% dos entrevistados dizem conhecê-lo, sua avaliação positiva, no entanto, é menos da metade: ficou em 39%, abaixo do ministro da Justiça, mas acima de Bolsonaro.

Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, seja o segundo mais conhecido da Esplanada dos Ministérios, a vice-liderança de aprovação ficou com a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), com 43% de ótimo/bom.