Moro pede volta de 10 pontos para pacote anticrime

Gustavo Zucchi

Em reunião com parlamentares, o ministro Sérgio Moro pediu a volta de 10 pontos excluídos do pacote anticrime pelo grupo de trabalho. Ao BRP, deputados que se debruçaram sobre o projeto disseram que ao menos dois pontos são “razoáveis” caso sejam mais bem detalhados: a questão dos agentes encobertos e a união das polícias em investigações. Já o polêmico excludente de ilicitude, retirado do texto em meio à comoção pela morte da menina Ágatha, Moro preferiu não insistir em seu retorno. Nesta quinta-feira, 21, os deputados do grupo devem se reunir para tratar dos pedidos do ministro da Justiça. A promessa do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é votar urgência ao projeto na próxima semana.