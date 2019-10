Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou suas redes sociais neste sábado para divulgar a campanha publicitária feita pelos governo para incentivar a aprovação do Pacote Anticrime no Congresso. Moro, que é o autor do pacote de medidas, lembrou que “pessoas são vítimas de crimes. Elas não são meras estatísticas”.

“A lei tem que estar acima da impunidade e tem que proteger as pessoas”, escreveu o ministro na sua conta do Twitter.