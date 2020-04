Moro reafirma que presos perigosos devem seguir presos

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, manifestou mais uma vez, via Twitter, a opinião de que presos por crimes graves permaneçam na cadeia em meio à pandemia do novo coronavírus. “A Recomendação 62/CNJ deixa aos juízes a apreciação dos casos de soltura e duvido que o objetivo seja colocar em liberdade ou em domiciliar criminosos perigosos”, escreveu Moro, neste domingo, 5, ao compartilhar uma reportagem que revela que presos por crimes graves vão para o regime domiciliar no Paraná por risco de contaminação pelo coronavírus.

“Juízes deveriam manter presos homicidas, membros de quadrilhas, entre outros. Não há infectados”, escreveu o ministro.