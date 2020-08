Moro reage à derrota no STF: ‘Condenação havia sido confirmada’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro usou o Twitter, nesta quarta-feira, 26, para reagir ao resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de ontem, que anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná (Banestado). A sentença tinha sido definida pelo então juiz Moro. Segundo ele, a condenação foi “um marco no combate ao crime” e já “havia sido confirmada por três instâncias”.

O julgamento dividiu a Segunda Turma: os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela anulação da sentença e entenderam que houve parcialidade por parte de Moro, já os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram pela rejeição do pedido da defesa do doleiro. O empate ocorreu porque o ministro Celso de Mello está de licença médica. Em processos penais, o empate em julgamentos significa que deve ser adotada a decisão favorável ao réu.

“Com o empate de 2×2 no STF, fica anulada minha sentença que condenou um doleiro no caso Banestado -um marco do combate ao crime. Respeito o resultado. Antes, a condenação havia sido confirmada por 3 instâncias (Justiça Federal, TRF4 e STJ)”, comentou o ex-juiz.