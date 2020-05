Moro responde: ‘Não cabe ao Ministro da Justiça obstruir investigações’

Após Jair Bolsonaro reclamar que Sérgio Moro não lhe defendia ante operações da Justiça Estadual do Rio que poderiam envolver seus filhos, o ex-ministro rebateu. Em seu Twitter, Moro destacou que não era função do ministro da Justiça “obstruir investigações da Justiça Estadual, ainda que envolvam supostos crimes dos filhos do presidente”. ” As únicas buscas da Justiça Estadual que conheço deram-se sobre um filho e um amigo em dezembro de 2019 e não cabia a mim impedir”, disse.

Ao ser questionado na porta do Palácio da Alvorada do que se trataria sua “rede de informações privada”, citada pelo presidente no vídeo da reunião ministerial do dia 22, Bolsonaro disse que há policiais civis e militares que lhe informam sobre operações. E reclamou que Moro não o protegia para “lhe deixar trabalhar em paz”.