Moro sai em defesa da permanência de Deltan na Lava Jato

Na véspera do julgamento do procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que pode resultar no afastamento ao chefe da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro saiu em defesa do membro do procurador.

Pelo Twitter, nesta segunda-feira, 17, o ex-juiz escreveu que “a Constituição estabelece prerrogativas para os membros do Ministério Público, como a de não ser removido”. Três ações envolvendo Deltan vão ser analisadas pelo CNMP na sessão de terça, 18, entre eles um pedido de remoção por interesse público.

O procurador chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para travar dois deles – ações disciplinares movidas pelos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Kátia Abreu (PP-TO) que envolvem publicação nas redes sociais e supostas atitudes de promoção pessoal. O terceiro tem relação com o powerpoint contra Lula.

“A Constituição estabelece prerrogativas para os membros do MP, como a de não ser removido. Essa é a garantia para poder trabalhar com independência. O trabalho da força-tarefa da Lava Jato, coordenada por Deltan Dallagnol, é um marco para o combate à corrupção”, escreveu Moro.