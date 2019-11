Moro se reúne com líderes e audiência pública é adiada

Equipe BR Político

A audiência pública com o ministro Sérgio Moro na CCJ do Senado está, ao menos momentaneamente, adiada. Moro irá em uma reunião na casa do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, com líderes do Senado e da Câmara, para tratar dos caminhos possíveis para aprovar a prisão após condenação em segunda instância no mesmo horário em que aconteceria a sessão na comissão.

Outros convidados, como o Ministro do STJ Herman Benjamin, o presidente da OAB, Felipe de Santa Cruz e o advogado Ives Gandra Martins, também avisaram que não poderão comparecer. Assim, a audiência, considerada um trunfo pela ala lavajatista no Senado para tentar dar continuidade à tramitação da alteração no CCP, foi adiada sem data para ser remarcada.