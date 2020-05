Moro: ‘Será que abandonamos toda e qualquer dignidade?’

Sérgio Moro voltou a reclamar nesta terça-feira, 5, de continuar sendo alvo de fake news. Pelo Twitter, o ex-ministro citou um texto falso que corre pelas redes sociais onde o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto elogiaria Jair Bolsonaro e o criticaria.

“Continuam as fake news contra mim, abaixo uma feita utilizando falsamente o nome do ministro Ayres Britto para veicular louvores ao PR e críticas a mim. Será que abandonamos toda e qualquer dignidade?”, reclamou Moro no Twitter.