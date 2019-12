Moro sobre 2ª instância: ‘Por que esperar ano que vem?’

Equipe BR Político

O ministro Sérgio Moro não está disposto a levar para 2020 a discussão sobre a prisão em segunda instância. “Eu gostaria de ver isso aprovado o quanto antes. Se for possível aprovar por um projeto de lei nesse ano, no Senado ou na Câmara, um tanto melhor. Por que a gente tem de esperar o ano que vem?”, questionou Moro na segunda, 2, em entrevista à Rádio Jornal do Commercio de Caruaru. O titular da Justiça se referia ao acordo em negociação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com líderes para aguardar a tramitação de uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados.

Se a PEC da Câmara realmente for priorizada, a tramitação deve ser mais lenta e a aprovação, mais difícil. Já um projeto de lei, como quer Moro e a bancada “lavajatista”, precisa apenas de maioria simples nas duas Casas.