Moro sobre 9 mortes em Paraisópolis: ‘Erro operacional grave’ da PM

Equipe BR Político

Em contraponto ao governador João Doria, o ministro Sérgio Moro atribuiu a um “erro operacional grave” da Polícia Militar de São Paulo as nove mortes em Paraisópolis, na madrugada de domingo. “Nesse caso em São Paulo, com todo respeito à Polícia Militar do Estado de São Paulo, realmente é uma corporação de qualidade, elogiada no País inteiro, aparentemente houve lá um excesso, um erro operacional grave que resultou na morte de algumas pessoas. Mas em nenhum momento ali existe uma situação de legítima defesa”, afirmou o titular da Justiça e Segurança Pública nesta quarta, 4, em evento do jornal O Globo. Moro citou o caso ao falar do excludente de ilicitude, que foi derrubado por congressistas do pacote anticrime formulado por ele. O dispositivo livra de pena o autor de uma morte.

O Ministério Público vai investigar como homicídios as mortes. A Polícia Militar argumenta que os policiais perseguiam dois suspeitos e não ocasionou as mortes, mas abriu procedimento para investigar o que ocorreu.