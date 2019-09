Moro sobre Lei de Abuso: ‘Vamos examinar com cuidado’

Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, não deixou passar em branco as manifestações ocorridas em mais de oitenta cidades brasileiras pedindo o veto presidencial para a Lei de Abuso de Autoridade, aprovada pelo Congresso. Mais que isso. Num momento em que lavajatistas e bolsonaristas parecem cada vez mais afastados, Moro entendeu que os manifestantes que foram às ruas neste domingo são muito mais seus apoiadores do que do presidente Jair Bolsonaro. Foi para essa turma que o ministro decidiu mandar o recado, pelas redes sociais, de que a Lei de Abuso aprovada será analisada com cuidado e que está ciente da necessidade de proteger as investigações contra os crimes de corrupção.

“Sobre as manifestações de hoje, estamos atentos ao projeto de lei de abuso de autoridade e cientes da necessidade de preservar a ação de juízes, promotores e policiais contra a corrupção e o crime organizado. Vamos examinar com cuidado. Sempre alerta”, escreveu Moro.