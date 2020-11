Moro sobre morte em supermercado: ‘Que os assassinos sejam punidos com rigor’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro destacou nesta sexta-feira, 20, que na data em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, a notícia de maior repercussão no País é o espancamento e morte de um homem negro em um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre.

Pelo Twitter, Moro pediu que os responsáveis pela morte de João Alberto Silveira Freitas, dois homens brancos, sejam “punidos com rigor”. Mais cedo, o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), disse que “os inquéritos policiais estão sendo levados adiante, com muito rigor”.

“20 de novembro, dia da Consciência Negra,e o destaque do noticiário é o espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, em um supermercado. A violência racial não pode mais ser tolerada. Que os assassinos sejam punidos com rigor. Minha solidariedade aos familiares e amigos”, escreveu Moro no Twitter.