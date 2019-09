Moro sobre vetos derrubados: ‘Eram importantes’

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, lamentou nesta quarta-feira, 25, que o Congresso tenha derrubado, na noite de ontem, 18 dos 33 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao projeto de Abuso de Autoridade. O ministro, no entanto, reconheceu que deve “acatar” a decisão dos parlamentares.

“Lamento o ocorrido, mas cumpre da minha parte respeitar a votação”, declarou o ministro. Segundo Moro, os vetos feitos pelo presidente eram “importantes”, segundo o Blog do Fausto.

A decisão do Congresso é uma derrota pesada para o governo, e ocorreu enquanto Bolsonaro estava fora do País. E é uma clara retaliação a Moro e à PF por conta da operação que na última semana vasculhou os gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e do filho dele, o deputado Fernando Coelho.