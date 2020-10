Moro: ‘Tentativas de acabar com a Lava Jato representam volta da corrupção’

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro reagiu fortemente à fala de Jair Bolsonaro. Depois de o presidente afirmar que acabou com a Lava Jato porque não existe corrupção no seu governo, Moro usou as redes sociais para afirmar que “as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção”.

Mesmo sem citar Bolsonaro, é claro o recado do ex-ministro, que deixou o governo rompendo com o presidente e o acusando de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Moro não economizou críticas ao movimento para enfraquecer a Lava Jato. “É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia”, disse.

E Moro arremata: “Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder?”, critica.