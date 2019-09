Moro troca afagos com Tarcísio

Equipe BR Político

Dois ministros do governo Bolsonaro trocaram afagos nas redes sociais na última sexta-feira. Sérgio Moro, atual titular da pasta da Justiça, classificou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como “herdeiro da tradição do Visconde de Mauá nos tempos modernos”. “Destravando e incentivando investimentos privados com o suporte do presidente Jair Bolsonaro”, disse.

Tarcísio respondeu com a mesma gentileza: “Tem sido uma honra fazer parte desse time montado pelo presidente junto a vocês. O Ministério da Infraestrutura segue aberto para parcerias com a Justiça”.