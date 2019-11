O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai se reunir na próxima terça-feira com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), para apresentar o pacote anticrime, que consiste no conjunto de medidas que defende para a Segurança Pública do País.

Com a proposta ainda enfrentando dificuldades políticas para avançar no Congresso, o encontro servirá para tentar ganhar o apoio da bancada ruralista ao pacote.