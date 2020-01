Morre Ibsen Pinheiro, ex-presidente da Câmara dos Deputados

Marcelo de Moraes

Aos 84 anos, morreu, na noite desta sexta, o ex-deputado federal Ibsen Pinheiro. O político gaúcho pertencia aos quadros históricos do MDB e presidiu a Câmara dos Deputados entre 1991 e 1993. Segundo as primeiras informações, Ibsen estava fazendo tratamento para a saúde, quando passou mal e faleceu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já anunciou que vai decretar luto oficial no Estado por três dias em homenagem ao politico. “Recebi com tristeza a notícia do falecimento do deputado Ibsen Pinheiro. Ibsen foi homem público incansável na luta por um País melhor. Sua trajetória política , marcada pelo diálogo e pelo respeito, deixa grande legado ao Brasil”, disse o governador nas suas redes sociais.

Como deputado, Ibsen teve uma trajetória marcante no Congresso pela sua grande capacidade de articulação política. No comando da Câmara, acabou conduzindo a votação da Casa durante a votação do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, em 1992. No ano seguinte, acabou sendo incluído na lista de envolvidos com o escândalo dos anões do orçamento e teve seu mandato parlamentar cassado em 1994. Acabou sendo o vereador mais votado de Porto Alegre, em 2004 e voltou a se eleger deputado federal em 2006.