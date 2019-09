Equipe BR Político

Faleceu neste domingo no Rio de Janeiro o ex-presidente da BR Distribuidora, do Inmetro e ex-secretário de Estado no Rio e no Espírito Santo, Júlio Bueno. Segundo o Estadão, Bueno sofreu um infarto fulminante em sua casa na capital fluminense. Bueno também foi secretário de Fazenda no governo Pezão, durante a pior crise financeira do Estado do Rio. Ele tinha 64 e deixa esposa, dois filhos e três netas.