Morre Lila Covas, avó de Bruno Covas

Esposa do ex-governador Mário Covas e avó do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, Lila Covas morreu neste domingo, 22. A informação foi confirmada pelo presidente do PSDB municipal da capital paulista, Marco Vinholi. “Enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, representou uma mudança no paradigma das ações sociais, implementando programas em parceria com a sociedade civil e instituindo campanhas que priorizaram o desenvolvimento social”, diz nota. Lila tinha 87 anos e a causa da morte não foi divulgada.

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da ex-primeira-dama dna. Lila Covas. Viúva do ex-governador Mario Covas, desenvolveu belíssimo trabalho em prol dos menos favorecidos em SP. Minha solidariedade ao @mariocovasneto, ao @brunocovas, aos familiares e amigos. — Eduardo Tuma (@EduardoTuma) March 22, 2020