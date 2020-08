Morre ex-deputado federal Caio Nárcio

O ex-deputado federal Caio Nárcio (PSDB-MG), de 33 anos, morreu neste domingo, 16, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. Ele estava internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Em nota, a bancada do PSDB na Câmara lamentou a morte do mineiro, a quem chamou de “um dos quadros mais promissores do partido”.

“Seu entusiasmo, esperança e engajamento para construir um Brasil melhor e mais justo serão para sempre lembrados. Homem público valoroso e competente, sempre defendeu os interesses de Minas Gerais. Nesse momento de profunda dor, nos unimos em orações e nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com o povo mineiro”, completa o texto.

