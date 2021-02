Morre o senador José Maranhão

O senador José Maranhão (MDB-PB) morreu nesta segunda-feira, 8, vítima da covid-19. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro do ano passado. A assessoria de imprensa do senador emitiu uma nota confirmando a morte.

“Com o mais profundo pesar, comunicamos o falecimento do senador José Maranhão (MDB/PB), na noite desta segunda-feira, 8 de fevereiro, em São Paulo. O senador, presidente do MDB da Paraíba, lutava contra as complicações decorrentes da COVID-19 desde o dia 29 de novembro, segundo turno das eleições municipais, quando foi internado em João Pessoa. No dia 3 de dezembro, ele foi transferido para a UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo”, diz a nota.

Segundo a assessoria, o corpo do senador será levado para Araruna, na Paraíba, onde será enterrado. Ele tinha 87 anos de idade e havia sido eleito como senador em 2014.

É o segundo senador que morre em decorrência da covid-19. Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu no dia 21 de outubro do ano passado.